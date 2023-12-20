Си Цзиньпин сделал заявление об отношениях Китая с Россией

Президент Китая Си Цзиньпин 20 декабря провел в Пекине встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Лидер КНР приветствовал расширение торговли между двумя странами и пообещал усиливать связи с Москвой.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2023 он дважды встречался с президентом России Владимиром Путиным, а также отметил активную коммуникацию между правительствами, законодательными органами и местными органами власти двух стран.

"Китай поддерживает российский народ в выборе собственного пути развития, а сохранение и приумножение китайско-российских отношений является стратегическим выбором обеих стран исходя из коренных интересов их народов", — заявил Си Цзиньпин.

Лидер КНР также выразил надежду, что в следующем году 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией станет "новой отправной точкой для совместного продвижения вперед и всемерного содействия экономическому и социальному развитию и реализации национального возрождения".

Напомним, в Пекине сделали официальное заявление по поводу войны в Украине после переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпиня.

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