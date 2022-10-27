Си Цзиньпин уже планирует решение своих вопросов в постпутинской России – Пионтковский

Лидеры Китая и Чечни хотят видеть себя уже в постпутинской России.

Лидер Китая Си Цзиньпин очень недоволен российским диктатором Владимиром Путиным и уже планирует решить свои вопросы в постпутинской России.

Такое мнение российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский выразил в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Си Цзиньпин сейчас, конечно, очень недоволен Путиным и никакой помощи ему не будет оказывать. Он сейчас уже планирует решение своих вопросов в постпутинской России вместе с Кадыровым. Не в том смысле, что они как-то сотрудничают, просто ухаживает", — сказал Пионтковский.

Также читайте США и Китай готовы найти общий язык: Байден и Цзиньпин сделали мощные заявления

Он уточнил, что и Си Цзиньпин, и лидер Чечни Рамзан Кадыров независимо друг от друга хотят видеть себя уже в постпутинской России.

"Что очень важно сказать по теме Китая, что в его докладе (Си Цзиньпина – ред.) на четыре часа не было ни слова о многополярном мире. Полярный мир и два великих игрока – США и Китай", – обратил внимание оппозиционер.

Кроме того, он напомнил, что китайцы называют российское озеро Байкал Северным морем и считают своей извечной территорией.

Планы Китая по России

Сильная Россия не нужна ни Китаю, ни США, но им выгодно, чтобы РФ вообще не была международным игроком. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Более того, по оценкам Жданова, через несколько лет южная часть восточной Сибири и Дальнего Востока негласно перейдет под юрисдикцию Китая.

В то же время экс-глава МИД Украины Павел Климкин уверяет, что Китай относится к России как к своему вассалу. Если в РФ начнутся процессы распада, Пекин будет заинтересован в создании на ее землях нескольких марионеточных государств.

РФ погружается в технологические проблемы Петр Черник

Читайте также: