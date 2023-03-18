Си Цзиньпин встретится с Путиным: ISW рассказали о целях визита главы Китая в Москву

В частности, Кремль заявил, что Путин и Си намерены подписать двусторонние документы.

Глава Китая Си Цзиньпин 20-22 марта отправится с фициальным визитом в Москву для того, чтобы с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным обсудить схемы уклонения от санкций, а также заинтересованность Пекина в посредничестве по урегулированию войны в Украине.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Отмечается: Москва заявила, что Путин и Си планируют подписать двусторонние документы, содержание которых пока неизвестно. Также они намерены обсудить актуальные вопросы всестороннего партнерства РФ и Китая.

"Си, вероятно, планирует обсудить с Путиным и российскими официальными лицами схемы обхода санкций, которые будут способствовать продаже и предоставлению китайской техники России", – убеждены эксперты ISW.

Ранее сообщалось, что китайские компании продали российским деталям для беспилотников и оборудования, которое может быть использовано в военных целях. А западные разведчики заявили, что руководство КНР рассматривает возможность предоставления России летального вооружения.

В ISW считают, что 1 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и Си подписали пакет из 16 соглашений, которые могут облегчить обход российских санкций путем продвижения китайской продукции через Беларусь.

Аналитики отмечают, что Си имеет целью способствовать китайским усилиям, направленным на позиционирование Пекина как беспристрастного посредника на переговорах между Россией и Украиной.

Китай 24 февраля обнародовал мирный план по 12 пунктам по войне в Украине, хотя остается непонятным, что конкретно будут включать китайские предложения по урегулированию войны путем переговоров. усилий по посредничеству в этой войне", — добавили аналитики.

Напомним, Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта. Он намерен провести переговоры с местным диктатором Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что во время визита будет подписан ряд важных соглашений, а также обмен мнениями по сотрудничеству.

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