Си Цзиньпин – за мирную конференцию по урегулированию войны в Украине, но назвал условие

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что поддерживает проведение мирной конференции для урегулирования "украинского кризиса", но только при участии и Украины, и России.

Об этом Си заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом утром 16 апреля, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).

"Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса (войны – ред.), выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных вариантов, и готов поддерживать коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами", – высказался Си.

Китайский и немецкий лидеры, комментируя войну в Украине, заявили, что "привержены целям и принципам Устава ООН, выступают против использования ядерного оружия или нападений на мирные ядерные объекты, должным образом решают вопросы международной продовольственной безопасности и соблюдают международное гуманитарное право".

Напомним, Си также озвучил четыре принципа урегулирования "конфликта в Украине". По словам главы Китая, страны должны сосредоточиться на "поддержании мира и стабильности и удерживаться от поиска корыстных целей", а также "охладить ситуацию и не подливать масла в огонь".

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