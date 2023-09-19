Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны добиться мирного сосуществования

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай и Соединенные Штаты Америки "должны и обязаны" достичь мирного сосуществования.

Об этом он заявил двум американским ветеранам "Летающих тигров", воевавшим за Китай во время Второй мировой войны, пишет Reuters.

"Смотря в будущее, Китай и США как две большие страны несут еще более важную ответственность за мир, стабильность и развитие во всем мире. Они должны и обязаны добиваться взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", – сказал он.

По его словам, народы Китая и США имели одного и того же врага в борьбе с Японией и создали "глубокую" дружбу.

Следует отметить, что призыв Си Цзиньпина к стабильным и мирным связям прозвучал после серии встреч и переговоров между официальными лицами Вашингтона и Пекина в последние месяцы, направленных на снижение напряженности и восстановления каналов связи, включая контакты между их военными.

Как сообщалось, аналитики ISW оценили, как углубление сотрудничества РФ и Китая может повлиять на ход войны в Украине. Между Китаем и РФ углубляются отношения, полагают специалисты. Об этом свидетельствует визит 12 сентября в страну-агрессорку вице-премьер КНР Чжана Гоцина.

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