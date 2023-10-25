Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с США

Си Цзиньпин подчеркнул, что глобальный мир и будущее человечества зависят от взаимопонимания Китая и США.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с США, поскольку обе стороны пытаются урегулировать разногласия и работают вместе, чтобы ответить на глобальные вызовы.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, то, смогут ли США и Китай найти "правильный" путь к взаимопониманию, "будет иметь решающее значение для мира".

Призыв Си Цзиньпина к более стабильным двусторонним связям прозвучал накануне визита министра иностранных дел Китая Ван И в США на этой неделе.

Визит главного китайского дипломата в США может заложить основу для ожидаемой встречи между президентом США Джо Байденом и Си Цзиньпином в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре.

Напомним, Китай направил боевые корабли на Ближний Восток из-за угрозы мировой войны.

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