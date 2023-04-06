Си Цзиньпин заявил о готовности позвонить Зеленскому — СМИ

Об этом лидер Китая заявил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидер Китая Си Цзиньпин готов позвонить и провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сделает это "когда придет время".

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Об этом заявил один из французских дипломатов, присутствовавший на встрече президента Франции Эмануэля Макрона с Си Цзиньпином, информирует Le Parisien.

"Глава Китая Си Цзиньпин заявил во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что он готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время", — сообщил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "быстрее".

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что рассчитывает на него, чтобы "привести Россию в сознание" относительно войны в Украине.

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