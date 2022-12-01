Си Цзиньпин заявил о необходимости мирного окончания войны в Украине и "интересе Европы и Азии"

Цзиньпин называет войну в Украине "кризисом".
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости прекращения войны в Украине путём мирных переговоров. Мол, в этом есть "интерес Европы и Азии".
Об этом он сказал во время встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает издание Bloomberg.
Следует заметить, что Си Цзиньпин называет войну в Украине "кризисом". Именно поэтому, по его словам, необходимо избегать эскалации и расширения кризиса.
"Разрешение кризиса в Украине политическими средствами отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии", — подчеркнул китайский лидер.
В свою очередь Шарль Мишель Цзиньпину, ЕС рассчитывает на вклад Китая "в прекращение жестокого разрушения и оккупации, которую осуществляет Россия".
Напомним, французский президент Эммануэль Макрон возлагает надежды на начало мирных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Китая. Он считает, что это может произойти в ближайшее время.
По его словам, Китай может стать посредником между Украиной и РФ. Мол, это может помочь избежать дальнейшей эскалации войны зимой.
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