Дональд Трамп убежден, что прямой телефонный разговор с Си Цзиньпином может перезапустить сложные торговые переговоры. / © Associated Press

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Белый дом активно стремится организовать телефонный разговор между президентом США и лидером Китая на этой неделе в надежде возобновить хрупкое перемирие в торговой войне. Однако несмотря на стремление Дональда Трампа к личному диалогу, Пекин не проявляет особого энтузиазма, опасаясь непредсказуемости американского лидера и потенциальных репутационных потерь для Си Цзиньпина.

Об этом пишет Politico.

Трамп одержим звонком, но Пекин на страже

Дональд Трамп убежден, что прямой телефонный разговор с Си Цзиньпин может перезапустить сложные торговые переговоры. Источники, близкие к переговорному процессу, отмечают, что «президент одержим идеей телефонного разговора с Си», потому что верит в свою способность лично урегулировать глубокие разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира.

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Однако это убеждение противоречит сложному положению США, которые пытаются давить на Китай, чтобы тот кардинально перестроил торговые отношения стоимостью около 600 миллиардов долларов, не причиняя при этом длительного внутриполитического ущерба. Это также вызывает вопрос о конечной цели Трампа в торговой войне, которая все больше превращается в игру «кто первый сдастся». Администрация Трампа находится под «большим давлением» из-за блокирования Китаем критически важных минералов, необходимых для многих отраслей от автомобилестроения до производства боеприпасов. Хотя существует «большая вероятность», что Си ответит на звонок, чтобы по крайней мере выслушать Трампа, Пекин настроен скептически.

Непредсказуемость Трампа и репутационные риски для Си

Китайское правительство было смущено публичными выступлениями Трампа в Овальном кабинете, в частности, его громкими встречами с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Это вынудило Пекин с осторожностью относиться к дипломатии на уровне лидеров.

«КНР считает президента Трампа непредсказуемым, что создает репутационные риски для президента Си», — отметил Раш Доши, бывший заместитель старшего директора Совета национальной безопасности по Китаю и Тайваню в администрации Байдена.

По его словам, для китайских дипломатов нетипично подвергать своего лидера риск потенциально неудобной или непредсказуемой встречи.

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Представитель МИД Китая Линь Цзянь в ответ на вопрос о возможном звонке ответил: «У меня нет информации, которой я мог бы поделиться по этому поводу».

Заявление Министерства торговли Китая, обвиняющее США в «разжигании новых экономических и торговых разногласий», также свидетельствует о неблагоприятном настроении Пекина.

Затягивание переговоров и взаимные претензии

Эта ситуация является лишь частью взаимного переложения вины, продолжающейся с начала мая, когда министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир достигли договоренности со своими китайскими коллегами по снижению напряженности в торговой войне. Тогда было договорено о снижении тарифов США на китайские товары и китайских тарифов на импорт из США, а также о снятии барьеров на критически важный экспорт полезных ископаемых. Сторонам было предоставлено 90 дней для начала нового диалога.

Однако, с тех пор недоразумения и противоречивые ожидания тормозят новые переговоры. Администрация Трампа обвиняет китайское правительство в медленном возобновлении поставок критически важных минералов и редкоземельных магнитов. отрасли.

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Две страны также остаются в тупике по вопросу фентанила, который, вероятно, и стал толчком для Трампа начать торговую войну. Китай сделал два предложения Белому дому, однако США на них не отреагировали. Многие представители администрации Трампа остаются скептическими по поводу выполнения Китаем любого соглашения по фентанилу, подчеркивающего глубокое недоверие.

Со своей стороны, китайское правительство возмущено действиями США по ограничению экспорта американской продукции в ключевые китайские отрасли, такие как полупроводники и самолетостроение, ссылаясь на соображения национальной безопасности. США также разозлили Китай новыми мерами, направленными против китайских студентов, обучающихся в США.

Дипломатические протоколы и риски для Трампа

Ожидание Трампа, что телефонный разговор с Си Цзиньпин может перезапустить торговые переговоры и принести существенные результаты, противоречат дипломатическим и политическим протоколам Коммунистической партии Китая.

«Трамп — это тот, кто заключает сделки. Си Цзиньпин не заключающий соглашения — он партийный парень на вершине административной суперструктуры», — пояснил Гарри Бродман, бывший помощник торгового представителя США.

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Он считает, что Си вряд ли будет прибегать к деталям, а в лучшем случае они могли бы договориться об определенных принципах, которые вряд ли удовлетворит Трампа.

Есть также риск того, что телефонный разговор между двумя лидерами может иметь неприятные последствия для Трампа, взорвав долгосрочные торговые переговоры. Поднятие переговоров на уровень лидеров может лишить возможности заключить более глубокую и большую сделку, которая в конечном итоге потребует больше внимания и времени, поэтому переход на уровень лидеров может быть рискованным.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин уже сделали выводы об американском главе Дональда Трампа. Российский и китайский главнокомандующие поняли, что угрозы для них со стороны Штатов нет, считает старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США) Андрей Илларионов.