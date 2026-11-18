Путин и Си / © Associated Press

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Китай откровенно показал разное отношение к лидерам США и России и разрушил планы Кремля создать видимость «нового перераспределения мира».

Об этом в телевизионном эфире «Мы — Украина» заявил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

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По его словам, Китай стремится к мировому лидерству, поэтому уже во время приветствия в аэропорту показал Путину его место во «второй лиге». Дональда Трампа лично встретил Си Цзиньпин, в то время как к российскому главе отправили только пятого человека в государственной иерархии КНР, хотя сам китайский лидер имел возможность приехать.

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Еще один показательный эпизод произошел во время совместной съемки. По описанию Лещенко, когда Владимир Путин подошел к лидерам США и КНР, Дональд Трамп предложил ему встать между ними. Российский диктатор с заметным энтузиазмом попытался занять центральное место, однако Си Цзиньпин корректно, но уверенно указал на расположение. Поэтому Путин оказался рядом с первой леди Китая, а не между двумя лидерами.

«То есть он не стал внутри между двумя глобальными лидерами, чтобы создать то фото, о котором Путин так мечтал. Создать впечатление, что вроде бы здесь и сейчас новое мировое перераспределение, „новая Ялта“. И как когда-то Черчилль, Рузвельт и Сталин сидели, делили будущее мира по итогам Второй мировой войны, сейчас в Китае Путин, Трамп и Си Цзиньпин распределят сферы влияния в ходе этой войны, которая сейчас происходит, хотя она еще не закончилась», — пояснил советник ОП.

Сергей Лещенко подчеркнул, что такой расчет Кремля провалился благодаря позиции принимающей стороны.

«Вот этого не вышло. Си Цзиньпин сломал Путину эту картинку. Он показал, что он как хозяин видит равным себе только Трампа», — подытожил он.

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Напомним, Владимир Путин фактически оттеснили на второй план во время саммита АТЭС в Китае. Кроме того, он выглядел растерянным, заметно нервничал и обладал припухлостью на щеке.

После того как российский диктатор и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями, Си Цзиньпин лично указал президенту РФ место для всеобщего снимка.

Также мы писали, что дипломат Валерий Чалый объяснил, почему организаторы прибегли к такому решению и какой сигнал этим подали Кремлю.

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