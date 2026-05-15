Си предупредил Трампа об опасности войны: ответ Вашингтона удивил

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Политика Соединенных Штатов Америки по отношению к Тайваню «остается неизменной», несмотря на оговорку китайского лидера Си Цзиньпина о риске конфликта.

Об этом заявил американский госсекретарь Марк Рубио в одном из интервью, сообщает Sky News.

«Они (Китай — Ред.), безусловно, так считают. Они всегда поднимают этот вопрос. Мы понимаем, почему они это делают. На наш взгляд, любое насильственное изменение действующего положения вещей будет вредным для обеих стран», — высказался Рубио.

В ходе разговора госсекретарю напомнили слова Си о том, что неправильное решение вопроса Тайваня может привести к «столкновению» или даже «конфликту». Впрочем, отметил Рубио, политика Вашингтона по отношению к островному государству «на сегодняшний день не изменилась».

По его словам, политика оставалась неизменной во времена многих президентов США из разных партий.

В то же время Рубио добавил, что было бы ужасной ошибкой со стороны Пекина форсировать вопрос Тайваня военными действиями. Ведь этот конфликт будет плохим для мира, поскольку КНР «несомненно» является второй по мощи армией в мире после США.

Американское чиновник отметил, мол, по мнению Белого дома, Китай предпочел бы референдум на Тайване для решения этого вопроса.

Заявление Си по Тайваню

Лидер Китая Си Цзиньпин во время закрытой встречи жестко поставил президента США Дональда Трампа перед выбором и заявил, что торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном достигают прогресса. Впрочем, разногласия по Тайваню могут завести отношения на опасный путь и даже привести к конфликту.

В китайском МИД подчеркнули: их лидер заявил главе Белого дома, что вопрос Тайваня является важнейшим, стоящим перед ними. В случае неправильного подхода, оно может привести к чрезвычайно опасной ситуации в отношениях между странами.

«В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит под большую опасность все их отношения», — заявил представитель китайского МИД.

Дата публикации 22:19, 14.05.26

