Си Цзиньпин хочет играть в собственную игру: Китай имеет причины сорвать саммит с Трампом и Путиным

Трамп, Путин и Си. / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп и «фюрер» РФ Владимир Путин поставили лидера Китая Си Цзиньпина в неловкое положение, выразив заинтересованность в трехстороннем саммите. Встреча может состояться в середине ноября во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Пекин не подтвердил свою готовность, но Москва и Вашингтон активно обсуждают такую возможность.

Об этом говорится в статье аналитического журнала The Diplomat.

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Авторы материала отмечают, что осторожная позиция Си Цзиньпина может сыграть в пользу Европы и Украины, ведь дает шанс избежать сценария, при котором большие государства будут решать судьбу региона без их участия.

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Идею трехсторонней встречи предложила Москва, которая стремится к договоренностям по Украине «по образцу Ялтинской конференции 1945-го», когда США, Великобритания и СССР обсуждали послевоенное устройство Европы.

Впрочем, даже более скромный результат такого саммита стал бы для Кремля успехом. Ведь только участие в переговорах на одном уровне с США и КНР помогло бы России восстановить международный статус и ослабить дипломатическую изоляцию. В то же время встреча потенциально могла бы углубить разногласия между Америкой и Европой, а также дать Москве дополнительную трибуну для продвижения нарратива о якобы угрозах со стороны Запада.

Экономическая выгода для США

«Трехсторонняя встреча сыграла бы на руку самодовольству Трампа как составителя соглашений и миротворца — и, возможно, его стремлению к экономической выгоде», — говорится в статье.

США недавно ослабили санкции по экспорту дизельного горючего из РФ. По сообщениям, первая партия объемом 40 тысяч тонн уже идет в Штаты. Кроме того, Москва предложила увеличить поставки удобрений на фоне дефицита, вызванного кризисом на Ближнем Востоке.

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Однако у Трампа могут быть и более широкие стратегические мотивы для трехсторонней встречи с Путиным и Си. Американский президент заявлял, что главной темой переговоров должно стать ядерное разоружение, а не Украина.

Си избегает трехстороннего саммита

В то же время, проведение трехстороннего саммита в Китае могло бы стать символической победой для Си Цзиньпина. Он получил возможность предстать перед миром как лидер, способный собрать за одним столом руководителей двух крупнейших ядерных государств. Впрочем, встреча потенциально могла бы углубить разногласия между США и Европой.

Впрочем, у Пекина есть веские причины избегать такого формата переговоров, потому что выигрывает от отдельных контактов с Вашингтоном и Москвой, а ранее настаивал, что в любой мирный процесс должны быть вовлечены и Киев, и Москва. Именно поэтому саммит США-Китай-Россия, на котором будут обсуждать будущее Украины без участия ее представителей, противоречил бы этой позиции китайским властям.

Кроме того, трехсторонний саммит может затмить основные меры АТЭС, которые Пекин стремится использовать для демонстрации своего экономического лидерства и продвижения принципов открытости, инноваций и сотрудничества. Также широко разрекламированная встреча лидеров трех великих государств плохо согласовывалась бы с постоянными призывами Китая к инклюзивному многостороннему сотрудничеству. Особенно учитывая, что форум АТЭС призван способствовать экономическому партнерству в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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«Успешная трехсторонняя встреча может сделать риск оправданным. Но такой результат неопределен — не в последнюю очередь из-за непредсказуемости Трампа и Путина», — говорится в статье.

В конце концов, несмотря на значительные стратегические мотивы для встречи Трампа и Путина, Си имеет причины избегать ее. Настаивание главы Белого дома на том, чтобы главной темой переговоров стало сокращение ядерных арсеналов, создает для Китая сложную ситуацию. Ведь его ядерка значительно меньше, чем у США и РФ.

Китайские власти настаивают: прежде чем привлекать КНР в такие переговоры, Вашингтон и Москва должны существенно сократить собственные арсеналы. Впрочем, отмечают в статье, отказ от этой позиции грозил бы тем, что Пекин будет вынужден соблюдать те же ограничения, что и две ядерные сверхдержавы, несмотря на значительную разницу в их возможностях.

Отбросить идею встречи Си не может

«В то же время Си Цзиньпин понимает, что полностью отвергать идею встречи не стоит. По сообщениям, китайские дипломаты не исключают проведения трехсторонних переговоров. Если Пекину не удастся предотвратить саммит, он может попытаться повлиять на его формат и повестку дня», — отмечает издание.

Вместо официального саммита, посвященного Украине или ядрышке, КНР могла бы организовать менее формальную встречу с нечетко определенной повесткой дня. Это позволило бы создавать завышенные ожидания у общества. В то же время, Си Цзиньпин даже мог бы позиционировать себя не как участника трехсторонних переговоров, а как хозяина встречи Трампа и Путина.

Такой дипломатический маневр не защитил бы Европу и Украину от обсуждения их будущего за закрытыми дверями. Однако европейские правительства могли бы представить встречу только как обмен мнениями. В то же время официальный саммит, посвященный Украине, создал бы опасный прецедент: он мог бы продемонстрировать миру, что три лидера считают себя вправе принимать стратегические решения по Европе без участия самих европейцев.

«До саммита АТЭС в ноябре еще многое может измениться. В частности, обсуждается новый раунд переговоров между Киевом и Москвой при посредничестве США в Абу-Даби. В то же время, позиция Трампа относительно Украины и президента Владимира Зеленского продолжает меняться», — говорится в статье.

Однако, отмечают авторы материала, независимо от того, в каком формате состоятся переговоры в Шэньчжэне, европейские правительства должны настаивать на участии Украины в любом обсуждении ее будущего.

«Помимо призывов к Вашингтону учитывать позицию Киева, Украина и европейские столицы могут апеллировать и к оговоркам самого Си Цзиньпина, ведь трехсторонний саммит несет риски также для Китая», — подытожили в статье.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что готов приложить все усилия для достижения мира, независимо от состава участников переговоров. Он не исключил встреч с Путиным и Си Цзиньпином для обсуждения путей завершения войны в Украине. В то же время, американский президент предположил, что переговоры могут состояться без участия президента Владимира Зеленского.

Аналитики ISW предполагают, что Кремль разработал новый план по Украине, поэтому настаивает на трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Москва, вероятно, стремится восстановить образ России как влиятельного дипломатического игрока и усилить альтернативные международные объединения, конкурирующие с организациями под руководством Запада.

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