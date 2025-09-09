Ким Чен Ын и Си Цзиньпин. / © Associated Press

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что КНР будет укреплять стратегические коммуникации и углубить сотрудничество с Северной Кореей.

Об этом говорится в его поздравлении диктатору КНДР по случаю 77-й годовщины основания его страны, сообщает KCNA .

Си назвал Китай и Северную Корею "традиционными и дружественными соседями, связывающими одни и те же горы и реки". Он также отметил, что "неизменной стратегической политикой" китайской партии и правительства является "защита, укрепление и развитие отношений" между Пекином и Пхеньяном.

"Китайская сторона готова объединить усилия в продвижении дружбы между Китаем и КНДР и социалистического дела двух стран путем усиления стратегических коммуникаций, активных визитов и тесного сотрудничества с КНДР, тем самым внося больший вклад в мир и развитие в регионе и остальном мире", - отметил он.

Кроме того, Си Цзиньпин в своем послании упомянул визит Ким Чен Ына в Пекин 3 сентября и его участие в праздничных мероприятиях. Заметим, что тогда лидеры совместно представили план развития отношений между двумя странами на последующие годы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "потерял" Индию и Россию, которые стали союзниками Китая. Он опубликовал заявление и прикрепил фото лидеров Китая, РФ и Индии на форуме ШОС в Пекине.

Тем временем украинский политик и дипломат Роман Бессмертный считает, что Си Цзиньпин стремится установить тоталитарный режим по всему миру. В частности, об этом говорят его речи на ШОС, военном параде и вечернем приеме. Прозвучавшие заявления показывают его видением будущего мира, а именно установление тоталитарного режима.

