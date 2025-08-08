- Дата публикации
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор: что обсудили
В частности, Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудили и вопрос войны в Украине.
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор 8 августа.
Об этом пишет South China Morning Post.
По сообщениям российских пропагандистских медиа, Си якобы сказал Путину, что Китай приветствует поддержку контактов России и США.
Говоря о войне России против Украины, китайский лидер якобы отметил, что «простых решений сложных вопросов не существует», но Пекин «будет продолжать способствовать миру и переговорам».
Заметим, разговор Си с Путиным состоялся накануне ожидаемой встречи российского диктатора с президентом США Дональдом Трампом. По информации Fox News, встреча Трампа и Путина может состояться уже 11 августа в Европе. Не исключено, что это будет Рим. В то же время телеканал отметил, что этот саммит может сорваться.
Заметим, 8 августа истекает срок дэдлайна, который установил Трамп для Путина на заключение с Украиной мирного соглашения. В противном случае глава Белого дома угрожал ввести огромные тарифы против покупателей российской нефти, которыми являются Индия и Китай. 7 августа Трамп сказал, что актуальность его ультиматума зависит от Путина.