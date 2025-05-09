Си Цзиньпин и Путин в Кремле: союз "стальных друзей" против влияния США

Си Цзиньпин и Владимир Путин / © ТСН.ua

Реклама

Во время переговоров в Кремле в четверг глава КНР Си Цзиньпин заявил президенту России Владимиру Путину, что их страны должны быть "настоящими стальными друзьями", и пообещал вывести сотрудничество на новый уровень, чтобы "решительно" противостоять влиянию Соединенных Штатов.

Об этом пишет Reuters.

Оба лидера позиционировали себя как защитников нового мирового порядка, в котором доминирование США больше не будет ключевым фактором. В совместном заявлении, продолжавшемся несколько страниц, речь шла об углублении двусторонних отношений во всех сферах, включая военную, а также об "усилении координации с целью решительного противостояния курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" России и Китая".

Реклама

Страны подчеркнули, что "конфликт" в Украине может быть урегулирован только путем устранения его "корневых причин" - фраза, которую Россия часто использует, утверждая, что она была вынуждена начать войну, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Украина и ее западные союзники отвергают эту позицию как ложный повод для империалистического вторжения.

Си Цзиньпин стал самым влиятельным среди двух десятков иностранных лидеров, прибывших в Москву на торжества по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны — события, имеющего огромное значение для Путина. Участие Си и согласованное заявление, согласующее позицию Китая с российской оценкой конфликта, стали для Путина важной политической поддержкой на фоне давления со стороны США, требующих прекращения войны.

Россия заявила, что стремится возобновить отношения с Вашингтоном, которые упали до самого низкого уровня холодной войны из-за конфликта в Украине, и рассматривает потенциал выгодных экономических соглашений. Однако переговоры не привели к прекращению огня, а президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из процесса, если не будет достигнут явный прогресс.

Си, чья страна находится в состоянии тарифной войны, начатой Трампом, призвал к укреплению основ сотрудничества с Россией и "устранению внешнего вмешательства".

Реклама

"Мы должны быть настоящими стальными друзьями, закаленными в сотнях испытаний огнем", - сказал Си Путину.

В еще одном намеке на США Си подчеркнул, что Россия и Китай будут работать вместе, чтобы противостоять “односторонним действиям и буллингу”.

Си и Путин встречались десятки раз и подписали стратегическое партнерство "без ограничений" в феврале 2022 года - менее чем за три недели до вторжения России в Украину. Китай является крупнейшим торговым партнером России и оказал ей экономическую поддержку, которая помогла обойти западные санкции.

Путин заявил, что оба лидера будут лично контролировать ключевые направления в отношениях, с целью существенного роста торговли и инвестиций до 2030 года.

Реклама

Внутриполитически для Путина годовщина Второй мировой войны – это возможность мобилизовать общество вокруг исторического события, являющегося ядром российской идентичности. Советский Союз потерял в той войне 27 миллионов человек, среди которых миллионы украинцев.

Во время поздравительного слова в одном из самых роскошных залов Кремля Путин поблагодарил Си за визит в Москву, чтобы почтить 80-летие «священной» победы над Адольфом Гитлером.

"Победа над фашизмом, одержанная ценой огромных жертв, имеет вечное значение", - сказал Путин.

"Вместе с нашими китайскими друзьями мы твердо стоим на страже исторической правды, оберегаем память о годах войны и противодействуем современным проявлениям неонацизма и милитаризма".

Реклама

С начала войны Путин изображает свое вторжение в Украину как борьбу с современными нацистами — утверждение, которое Украина и ее союзники отвергают грубой выдумкой.

В совместном заявлении две страны также выразили обеспокоенность тем, что некоторые страны стремятся пересмотреть результаты Второй мировой войны. Они назвали себя главными победителями в этом конфликте, не упомянув о роли США, Великобритании и многих других государств.

Напомним, Россия и Китай поддержали мирные усилия по Украине, однако обвинили США в попытках дестабилизировать ситуацию и усилить сдерживание Москвы и Пекина.