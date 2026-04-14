Си Цзиньпин издал свой план для мира на Ближнем Востоке

Си Цзиньпин. / © Associated Press

Китайский лидер Си Цзиньпин, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, призвал не разрешить миру «вернуться к законам джунглей».

Об этом китайский лидер заявил во время встречи с шейхом Халедом бин Мохаммедом, пишет CNN.

По его словам, Китай в дальнейшем будет продолжать играть конструктивную роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. В то же время Си Цзигпин призвал к соблюдению международного верховенства права, а не применять его «выборочно».

«Авторитет международного права должен быть защищен. Его нельзя применять выборочно или исключать, когда это неудобно, а также нельзя позволять миру возвращаться к законам джунглей», — подчеркнул Си.

Кроме того, он изложил «четыре предложения» по урегулированию ситуации. Лидер КНР призвал к поддержке «принципа мирного сосуществования» между государствами, соблюдению принципов «национального суверенитета», развитию «устойчивой архитектуры безопасности» и руководствоваться «международным верховенством права».

Издание отмечает, что фразу «закон джунглей» часто используют китайские политики и государственные СМИ для критики часто совершаемых США односторонних действий.

Блокировка США Ормузского пролива

Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что блокирование США иранских портов «опасно и безответственно». По его словам, Пекин считает, что этот шаг лишь обострит напряженность в регионе.

Он отметил, что, несмотря на временное прекращение огня, США увеличили военное развертывание и ввели целенаправленную блокаду.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил о начале морской блокировки Ормузского пролива. По его словам, очередной раунд переговоров с Ираном не дал результата по ключевому вопросу — ядерной программе.

Американские ВМС получили приказ проверять и останавливать корабли, пытающиеся пройти через пролив. Кроме того, США планируют операции по поиску и обезвреживанию морских мин, которые могли быть установлены Ираном в проливе.

Заметим, что Пекин хранит тайну перемирия США. Представитель МИД Мао Нин заявила, что Китай с самого начала «активно работал над тем, чтобы помочь прекратить конфликт», потому что позиционирует себя как голос мира.