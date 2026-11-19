Путин и Си. / © Associated Press

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Китайский лидер Си Цзиньпин выступил с призывом полностью запретить и уничтожить ядерное оружие. Он назвал ее «дамокловым мечом», висящим над человечеством.

Об этом он заявил во время трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

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«Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено. Ядерную войну невозможно выиграть, и ее никогда нельзя развязывать», — заявил Си.

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Си Цзиньпин призвал к созданию мира, свободного от ядерки. По его словам, три государства должны сделать все для предотвращения ядерной войны, соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и поддерживать глобальную стратегическую стабильность.

По информации агентства Xinhua, китайский лидер наметил четыре основных принципа взаимодействия между КНР, РФ и США. Речь идет о взаимном уважении, мирном сосуществовании, взаимовыгодном сотрудничестве и диалоге. Среди предложений Си — ядерное разоружение, обеспечение энергетической безопасности, развитие экономического партнерства и создание механизмов для предотвращения военных конфликтов.

Напомним, началась встреча Си, Трампа и Путина. По словам Си, событие имеет «прорывное значение», потому что это первый случай, когда руководители Китая, США и России проводят переговоры в таком формате.

В то же время Трамп удивил словами о Путине, мол, для него «честь быть вместе». Комментируя перспективы завершения войны в Украине, президент США намекнул, что «определенные сдвиги» в этом направлении уже происходят.

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