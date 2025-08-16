"Си Цзиньпин пообещал": Трамп сделал заявление о нападении Китая на Тайвань

Трамп уверен, что Тайвань в безопасности / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин лично заверил его в отсутствии планов нападать на Тайвань, пока он находится у власти.

Об этом Трамп сказал в интервью перед отлетом на саммит с российским диктатором Владимиром Путиным в Аляску, передает «Главком».

«Я убежден, что этого не произойдет, пока занимаю президентское кресло. Си Цзиньпин ясно сказал мне, что не сделает этого, пока я остаюсь президентом США», — сказал Трамп.

Ранее президент США заявлял, что украинский глава Владимир Зеленский должен искать компромисс с Россией. Этот тезис Трамп озвучил после переговоров с Путиным в Анкоридже (Аляска), передает Fox News.

«Нужно заключить сделку. Послушайте, Россия — огромная страна. Украина — меньше. Да, у них храбрые воины, но нужно искать мир», — отметил Трамп.

Напомним, встреча Трампа и Путина прошла на военной базе Объединенных сил Эльмендорф-Ричардсон. Кремль подтвердил завершение переговоров в узком формате.

По словам эксрадника по нацбезопасности Джона Болтона, оценившего итоги переговоров, Путин победил Трампа.