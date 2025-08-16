- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 844
- Время на прочтение
- 1 мин
"Си Цзиньпин пообещал": Трамп сделал заявление о нападении Китая на Тайвань
Глава Китая Си Цзиньпин пообещал не нападать на Тайвань, пока Дональд Трамп будет оставаться президентом США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин лично заверил его в отсутствии планов нападать на Тайвань, пока он находится у власти.
Об этом Трамп сказал в интервью перед отлетом на саммит с российским диктатором Владимиром Путиным в Аляску, передает «Главком».
«Я убежден, что этого не произойдет, пока занимаю президентское кресло. Си Цзиньпин ясно сказал мне, что не сделает этого, пока я остаюсь президентом США», — сказал Трамп.
Ранее президент США заявлял, что украинский глава Владимир Зеленский должен искать компромисс с Россией. Этот тезис Трамп озвучил после переговоров с Путиным в Анкоридже (Аляска), передает Fox News.
«Нужно заключить сделку. Послушайте, Россия — огромная страна. Украина — меньше. Да, у них храбрые воины, но нужно искать мир», — отметил Трамп.
Напомним, встреча Трампа и Путина прошла на военной базе Объединенных сил Эльмендорф-Ричардсон. Кремль подтвердил завершение переговоров в узком формате.
По словам эксрадника по нацбезопасности Джона Болтона, оценившего итоги переговоров, Путин победил Трампа.