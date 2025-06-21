- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3669
- Время на прочтение
- 1 мин
Си Цзиньпин предложил свое решение конфликта между Израилем и Ираном
Пекин настаивает на привлечении международного сообщества к разрешению конфликта на Ближнем Востоке.
Лидер Китая Си Цзиньпин предложил собственное решение относительно конфликта между Израилем и Ираном.
Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун, сообщает Fox News .
По словам дипломата, Си Цзиньпин внес рекомендации по конфликту на Ближнем Востоке. Предложение китайского лидера содержит четыре пункта:
Содействие прекращению огня и прекращению боевых действий является неотложным приоритетом.
Обеспечение безопасности гражданского населения имеет первостепенное значение.
Открытие диалога и переговоров – фундаментальный путь вперед.
Усилия международного сообщества по содействию миру незаменимы.
Напомним, ранее Китай отреагировал на атаку Израиля по Ирану. В Пекине подчеркнули, что "внезапное возрождение напряженности в регионе не соответствует никаким интересам".
В свою очередь The Telegraph пишет, что КНР паникует из-за ударов Израиля по Ирану. Ключевым риском остается возможность того, что Иран, воспользовавшись ситуацией, выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия.