Си Цзиньпин предложил свое решение конфликта между Израилем и Ираном

Си Цзиньпин. / © Associated Press

Реклама

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил собственное решение относительно конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун, сообщает Fox News .

По словам дипломата, Си Цзиньпин внес рекомендации по конфликту на Ближнем Востоке. Предложение китайского лидера содержит четыре пункта:

Реклама

Содействие прекращению огня и прекращению боевых действий является неотложным приоритетом. Обеспечение безопасности гражданского населения имеет первостепенное значение. Открытие диалога и переговоров – фундаментальный путь вперед. Усилия международного сообщества по содействию миру незаменимы.

Напомним, ранее Китай отреагировал на атаку Израиля по Ирану. В Пекине подчеркнули, что "внезапное возрождение напряженности в регионе не соответствует никаким интересам".

В свою очередь The Telegraph пишет, что КНР паникует из-за ударов Израиля по Ирану. Ключевым риском остается возможность того, что Иран, воспользовавшись ситуацией, выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Дата публикации 16:31, 16.06.25 Количество просмотров 24 Заложили мегаполис и похитили императора! В Китае есть город, построенный украинцами