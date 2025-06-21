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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Си Цзиньпин предложил свое решение конфликта между Израилем и Ираном

Пекин настаивает на привлечении международного сообщества к разрешению конфликта на Ближнем Востоке.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. / © Associated Press

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил собственное решение относительно конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун, сообщает Fox News .

По словам дипломата, Си Цзиньпин внес рекомендации по конфликту на Ближнем Востоке. Предложение китайского лидера содержит четыре пункта:

  1. Содействие прекращению огня и прекращению боевых действий является неотложным приоритетом.

  2. Обеспечение безопасности гражданского населения имеет первостепенное значение.

  3. Открытие диалога и переговоров – фундаментальный путь вперед.

  4. Усилия международного сообщества по содействию миру незаменимы.

Напомним, ранее Китай отреагировал на атаку Израиля по Ирану. В Пекине подчеркнули, что "внезапное возрождение напряженности в регионе не соответствует никаким интересам".

В свою очередь The Telegraph пишет, что КНР паникует из-за ударов Израиля по Ирану. Ключевым риском остается возможность того, что Иран, воспользовавшись ситуацией, выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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