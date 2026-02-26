ТСН в социальных сетях

Политика
874
2 мин

Си Цзиньпин сделал новое заявление о мирных переговорах в Украине

Си Цзиньпин намекнул, что Европа должна участвовать в переговорах о мире.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин / © Associated Press

В переговорах по миру в Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон. Пекин считает, что ключ к поиску решения состоит в последовательном диалоге и переговорах.

Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, сообщили в китайском МИД.

«Важно обеспечить равное участие всех сторон в переговорном процессе и заложить прочную основу для мира, учесть законную обеспокоенность всех сторон, усилить волю к миру и создать условия для построения крепкой архитектуры общей безопасности», — сказал лидер КНР.

Заявляя о равном участии всех сторон, Си, вероятно, подразумевал необходимость привлечения Европы к мирному процессу.

В МИД подчеркнули, что при обмене мнениями об «украинском кризисе» — так уже пятый год в Пекине официально называют войну в Украине, Си высказал принципиальную позицию — поиск решения — переговоры.

Отметим, во время встречи Мерц призвал Си Цзиньпина усилить давление на Россию, ведь, как отметил канцлер ФРГ, Москва «очень серьезно» прислушивается к позиции КНР.

Позиция Китая по поводу войны

Представитель МИД КНР Мао Нин в годовщину вторжения РФ в Украину заявила, что Пекин поддерживает все усилия, направленные на установление мира между Украиной и Россией. По ее словам, Китай якобы готов сотрудничать с международным сообществом и "играть конструктивную роль" в политическом урегулировании.

В то же время, комментируя заявление РФ о "ядерной бомбе" для Украины, Пекин неожиданно сказал, что "не располагает соответствующей информацией". В то же время, КНР настаивает на том, что ядерное оружие не может быть использовано.

