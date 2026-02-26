- Дата публикации
Си Цзиньпин сделал новое заявление о мирных переговорах в Украине
Си Цзиньпин намекнул, что Европа должна участвовать в переговорах о мире.
В переговорах по миру в Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон. Пекин считает, что ключ к поиску решения состоит в последовательном диалоге и переговорах.
Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, сообщили в китайском МИД.
«Важно обеспечить равное участие всех сторон в переговорном процессе и заложить прочную основу для мира, учесть законную обеспокоенность всех сторон, усилить волю к миру и создать условия для построения крепкой архитектуры общей безопасности», — сказал лидер КНР.
Заявляя о равном участии всех сторон, Си, вероятно, подразумевал необходимость привлечения Европы к мирному процессу.
В МИД подчеркнули, что при обмене мнениями об «украинском кризисе» — так уже пятый год в Пекине официально называют войну в Украине, Си высказал принципиальную позицию — поиск решения — переговоры.
Отметим, во время встречи Мерц призвал Си Цзиньпина усилить давление на Россию, ведь, как отметил канцлер ФРГ, Москва «очень серьезно» прислушивается к позиции КНР.
Позиция Китая по поводу войны
Представитель МИД КНР Мао Нин в годовщину вторжения РФ в Украину заявила, что Пекин поддерживает все усилия, направленные на установление мира между Украиной и Россией. По ее словам, Китай якобы готов сотрудничать с международным сообществом и "играть конструктивную роль" в политическом урегулировании.
В то же время, комментируя заявление РФ о "ядерной бомбе" для Украины, Пекин неожиданно сказал, что "не располагает соответствующей информацией". В то же время, КНР настаивает на том, что ядерное оружие не может быть использовано.