Политика
601
2 мин

Си Цзиньпин сделал заявление о мирных намерениях Китая

Си заверил в мирном курсе страны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин / © Associated Press

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что цели развития его страны абсолютно мирные. Более того, КНР никогда не будет угрожать другим государствам.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Пекине, сообщает китайский МИД.

«Китай всегда соблюдал путь мирного развития, никогда не начинал войны и не оккупировал ни одного сантиметра территории другой страны. Независимо от того, насколько Китай будет развиваться и укрепляться, он никогда не будет представлять угрозы для других стран», — сказал Си.

По его словам, Пекин готов сотрудничать с Лондоном, чтобы преодолевать разногласия и уважать друг друга.

"Взаимное доверие является основой для стабильного и долгосрочного развития отношений между странами... Как постоянные члены Совета Безопасности ООН и ведущие мировые экономики, Китай и Великобритания должны укреплять диалог и сотрудничество для поддержания мира и стабильности в мире и содействия экономическому и социальному развитию обеих стран", - подчеркнул китайский лидер.

Напомним, ранее министр обороны Китая Дун Цзюнь заявил об "ужесточении координации" с Россией. Мол, Пекин и Москва должны «совместно укреплять свой потенциал для противодействия разным рискам и вызовам и объединиться, чтобы внести положительный вклад в глобальную безопасность и стабильность».

Между тем, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал Си Цзиньпина повлиять на диктора РФ Владимира Путина. По его словам, именно китайский лидер имеет возможность положить конец войне в Украине.

