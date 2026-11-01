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Политика
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Си Цзиньпин удивил Штайнмайера позицией по отношению к Украине: что Китай сказал о переговорах

Возможный саммит Трампа, Путина и Си Цзиньпина по Украине оказался под вопросом.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

Китай не проявил интереса к проведению трехстороннего саммита с США и Россией для обсуждения завершения войны в Украине. Более того, китайский лидер Си Цзиньпин дал понять, что европейские государства также должны участвовать в таких переговорах.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому телеканалу ARD, передает Yahoo.

По словам Штайнмайера, он лично затронул вопрос возможного саммита во время встречи с Си Цзиньпином в Пекине в пятницу, 30 октября.

«С его точки зрения, абсолютно никакой подготовки к саммиту по Украине с участием США, России и Китая не ведется», — рассказал президент Германии.

Штайнмайер также отметил, что Си Цзиньпин был удивлен предложением провести такую встречу.

"Он прямо указал, что это европейский конфликт, в котором европейцы также должны присутствовать за столом переговоров", - добавил немецкий президент.

Что известно о возможном саммите США, России и Китая.

Ранее появилась информация о возможной трехсторонней встрече Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в середине ноября в китайском Шэньчжэне.

Инициатором такой встречи выступил Путин, предложивший обсудить вопросы ядерного разоружения.

По данным The Diplomat, Москва больше всего заинтересована в трехстороннем саммите и рассматривает его как возможность вернуть России статус одного из ключевых глобальных игроков. Аналитики ISW также считают, что Кремль может использовать такой формат для продвижения собственных условий по Украине.

В то же время Пекин пока не подтвердил готовность к такой встрече. Китай ранее настаивал, что в мирный процесс должны быть вовлечены и Киев, и Москва, поэтому переговоры о будущем Украины без ее участия могут противоречить публичной позиции КНР.

В The Diplomat отмечают, что даже сам факт переговоров Путина на одном уровне с президентами США и Китая мог бы стать дипломатическим успехом для Кремля и ослабить международную изоляцию России.

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