Си Цзиньпин внезапно исчез из саммита БРИКС: в Сети заговорили о серьезных проблемах со здоровьем

Си Цзиньпин / © Associated Press

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71-летний лидер Китая Си Цзиньпин проигнорировал торжественный ужин во время саммита БРИКС в Нью-Дели и досрочно покинул Индию. Это вызвало новые слухи о самочувствии Си. Заметим, что здоровье китайских лидеров считается строго засекреченным государственным секретом.

Об этом говорится в материале Daily Express.

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Издание пишет, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал паузу во время своей вступительной речи на саммите из-за возникшей рядом сует. Он спросил, все ли хорошо?, когда заметил, как помощники поспешили к Си Цзиньпину. По данным местных СМИ, премьер обратил внимание на то, что Си выглядел немного «неудобно».

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Daily Express пишет, что обозреватели активно обсуждают этот эпизод в Сети, подвергая сомнению состояние здоровья китайского лидера. В частности, китайский публицистк Дженнифер Зенг, ссылаясь на бывшего представителя Компартии, заявила, что Си Цзиньпин страдает от атрофии мозжечка.

«Это сложное состояние, с которым трудно справиться, поскольку, в отличие от проблем с некоторыми другими органами, мозжечок невозможно просто заменить с помощью трансплантации», — заявила она.

В свою очередь, американский политический комментатор Гордон Г. Чанг высказался о том, что «Си Цзиньпин нездоров. В этот раз Китай не смог скрыть его состояние».

Слухи о здоровье Си — что известно

Корреспондент газеты The Washington Times и эксперт по Китаю Билл Герц заявил, что в КНР распространяются слухи о том, что Си заболел во время своего визита в Индию.

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«Есть заявления о том, что он перенес легкое заболевание, а также инсульт, состояние после которого ухудшилось из-за отсутствия своевременного лечения», — говорится в сообщении.

Китайский политический активист и глава незарегистрированной Китайской демократической партии Се Ваньцзюнь заявил, что Си Цзиньпин вернулся в Пекин раньше запланированного срока.

«При посадке в самолет он шел с трудом, его шаги были неуверенными, а тело постоянно наклонялось влево. Все это свидетельствует о том, что Си Цзиньпин — пожилой человек, а его режим обречен на гибель», — подчеркнул он.

Кроме того, Се утверждал, что лидер КНР даже потерял сознание во время саммита БРИКС. После этого его доставили обратно в Китай специальным рейсом для оказания медицинской помощи.

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«По прибытии самолета в пекинский аэропорт власти не организовали встречу большой группы чиновников, а также не организовали церемонию поздравления. Для транспортировки Си Цзиньпина непосредственно в 301-ю больницу Пекина для оказания неотложной медицинской помощи был использован военный вертолет», — сообщил активист.

Се Ваньцзюнь заявил, ссылаясь на выводы экспертной группы больницы №301, что Си мог перенести тяжелый ишемический инсульт, то есть временное нарушение кровоснабжения мозга.

По его утверждению, китайский лидер опасался, что Индия может получить информацию о состоянии его здоровья, поэтому отказался от неотложной помощи в индийской больнице, а решил вернуться в Пекин специальным самолетом для дальнейшего лечения.

Напомним, ранее Independent писало о том, что Си Цзиньпин отказался от ужина на саммите БРИКС. Причина связана не только с отношениями Китая и Индии, но и с разногласиями внутри блока. Кроме того, он якобы был раздражен из-за того, что участники саммита не имеют единой позиции относительно войны в Украине и на Ближнем Востоке.

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