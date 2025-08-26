Си Цзиньпин заговорил о новом мировом строе: Китай и Россия объединяются

Си Цзиньпин и Владимир Путин. / © Associated Press

Китай и Россия должны совместно защищать свои интересы в области безопасности и развития. Мол, обе страны стремятся построить более "справедливый" международный порядок.

Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, сообщает Reuters.

По словам Си, Пекин и Москва должны "объединить" страны "Глобального юга".

"Обе стороны должны продолжать свою традиционную дружбу и углублять стратегическое взаимное доверие", - цитирует китайского лидера государственное информационное агентство Синьхуа.

Заметим, что Вячеслав Володин прибыл в КНР 25 сентября накануне визита "фюрера" Владимира Путина в эти выходные. Диктатор должен встретиться с лидерами стран Глобального Юга, в частности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как сообщалось, глава Кремля Владимир Путин отправится с визитом в Китай на четыре дня. РосСМИ информируют, мол, в программе пребывания предусмотрены «масштабные переговоры», однако их тематика пока не раскрывается.

Напомним, Китай сделал заявление о своей роли в урегулировании войны в Украине. Министерство иностранных дел страны отмечает, что Пекин стремится играть роль в политическом урегулировании войны в Украине.

