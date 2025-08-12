Си Цзиньпин заявил, что будет продвигать свой план по Украине

Си Цзиньпин / © Associated Press

Китай планирует усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения "кризиса" — так в Пекине называют войну против Украины.

Об этом заявил Си Цзиньпин во время разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КНР.

"Китай и Бразилия должны продолжать совместно решать глобальные проблемы, обеспечить успех Конференции ООН по изменению климата в Белене и укреплять роль "Группы друзей мира" в продвижении политического разрешения украинского кризиса", — отметил Си Цзиньпин.

По его словам, страны Глобального Юга должны работать совместно для поддержания международной справедливости и законности, соблюдения основных норм, регулирующих международные отношения, и для защиты законных прав и интересов развивающихся стран.

Как сообщалось, Китай внимательно следит за тем, как президент США Дональд Трамп пытается дипломатическим путем завершить войну в Украине. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что именно Пекин является основным покупателем российской нефти, что беспокоит главу Белого дома.