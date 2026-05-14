Си Цзиньпин жестко поставил Трампа перед выбором и намекнул на возможную войну: что известно

Си Цзиньпин в Дональд Трамп. / © Associated Press

Торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном достигают прогресса. Впрочем, разногласия по Тайваню могут завести отношения на опасный путь и даже привести к конфликту.

Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин во время закрытой встречи с президентом США Дональдом Трампом, пишут Reuters и Sky News.

Издание отмечает, что заявление китайского лидера стало строгим предупреждением во время мероприятия, которое выглядело дружеским и непринужденным. В то же время в американском резюме переговоров Тайвань не упоминался. Основное внимание было сосредоточено на ситуации вокруг Ормузского пролива, заинтересованности Си в покупке американской нефти.

По словам официальных лиц, знающих этот вопрос, целью переговоров было сохранение хрупкого торгового перемирия, заключенного в прошлом октябре, и создание механизмов поддержки будущей торговли и инвестиций.

Ситуация вокруг Тайваня

Согласно итогам переговоров, опубликованных в Пекине, Си заявил Трампу, что Тайвань является важнейшим вопросом, который стоит перед ними. Отмечается, что в случае неправильного подхода оно может привести к чрезвычайно опасной ситуации в отношениях между США и Китаем, а также повлечь за собой столкновение или даже конфликт между странами.

«Президент Си подчеркнул президенту Трампу, что тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях. Если его разрешать должным образом, двусторонние отношения будут в целом стабильными. В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит под большую опасность все их отношения», — заявил спикер китайского МИД.

По словам Джо Мазура, аналитика по геополитике в консалтинговой компании Trivium China, замечания китайского лидера были примечательными, хотя Пекин по-прежнему высказывал строгие предупреждения по Тайваню.

«Он недвусмысленно предупредил американскую сторону, чтобы та не играла», — добавил Мазур.

Напомним, 14 мая Трамп встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Впрочем, их встреча перед Домом народных собраний началась с неловкого момента. На красной дорожке лидеры стран традиционно обменялись рукопожатием. Однако именно в этом жесте невербальной коммуникации проявился фирменный и агрессивный стиль президента США.

