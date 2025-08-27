Си Цзиньпин зовет Путина и Моди в Китай: Reuters раскрыл замысел Пекина

Си Цзиньпин и Путин / © Associated Press

Президент Китая Си Цзиньпин на следующей неделе примет более 20 мировых лидеров на региональном форуме безопасности, который состоится на территории КНР.

Об этом сообщает Reuters.

Целью китайского лидера является демонстрация солидарности стран Южного полушария в условиях правления президента США Дональда Трампа, а также поддержка находящейся под международными санкциями России для осуществления нового дипломатического маневра.

Кроме российского диктатора Владимира Путина, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, будут присутствовать руководители стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.

Главный редактор исследовательской организации The China-Global South Project Эрик Оландер отметил, что Си Цзиньпин стремится использовать это мероприятие для демонстрации нового международного порядка после ослабления влияния США. Он также подчеркнул, что усилия администрации Белого дома, направленные на сдерживание Китая, Ирана, России и Индии, не принесли ожидаемых результатов.

По словам представителя Министерства иностранных дел Китая, нынешний саммит будет самым большим с момента создания ШОС в 2001 году. Дипломат подчеркнул важность этого блока как фактора построения нового типа международных отношений.

Reuters добавляет, что ШОС, первоначально созданное как объединение шести евразийских государств, за последние годы расширило свой состав до 10 постоянных членов и 16 стран-участниц диалога и наблюдателей. Ее компетенции также значительно возросли — от безопасности и борьбы с терроризмом до экономического и военного сотрудничества.

Напомним, Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия должны совместно защищать свои интересы в области безопасности и развития. По словам Си, Пекин и Москва должны «объединить» страны «Глобального юга».

Министерство иностранных дел Китая заявило о готовности играть роль в политическом урегулировании войны в Украине.