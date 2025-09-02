Си Цзипинь назвал РФ и Китай "основными победителями" во Второй мировой войне: что сказал Путин

Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Китае 2 сентября / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин начали переговоры в Пекине накануне масштабного военного парада. Лидеры стран обсудили «беспрецедентный уровень» сотрудничества, а Си назвал Россию и Китай основными победителями во Второй мировой войне, что противоречит историческим фактам.

Об этом пишет BBC.

Путин назвал отношения между Россией и Китаем находящимися на «беспрецедентном уровне». По словам главы Кремля, их «тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей».

«Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады вновь встретиться с нашими китайскими друзьями и коллегами. Наше тесное общение отражает стратегический характер отношений России и Китая, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне. Мы всегда были вместе тогда и остаемся вместе сейчас», — сказал Путин во время встречи с Си.

В свою очередь лидер КНР заявил, что «китайско-российские отношения выдержали испытание международными изменениями». Си сказал, что Пекин готов сотрудничать с Москвой, чтобы «способствовать построению более справедливой и разумной системы глобального управления».

А еще Си назвал Россию и Китай основными победителями во Второй мировой войне.

«Мы взаимно присутствуем на торжествах по случаю победы в мировой антифашистской войне друг у друга. Это уже стало доброй традицией в двусторонних отношениях, а также убедительно демонстрирует большую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совета безопасности ООН», — высказался китайский лидер, чье выступление опубликовали российские пропагандистские медиа.

Заметим, хотя Советский Союз (ядро которого составляла Россия) и Китай внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне, некорректно называть их основными победителями, поскольку победу одержала широкая Антигитлеровская коалиция. Основные победители, или так называемая «Большая тройка», — это США, Великобритания, СССР.

3 сентября, к 80-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне, Китай проведет крупнейший в истории военный парад. Это событие имеет целью подчеркнуть растущее значение Китая на международной арене. Во время этого мероприятия Си стремится не только продемонстрировать Китай как вторую экономику мира, но и усилить его дипломатическое влияние. Он позиционирует страну как стабильного торгового партнера, противопоставляя эту позицию протекционистской политике США, в частности пошлинам, введенным президентом Дональдом Трампом.

На фоне этих событий Си принимает в Пекине Путина. Эта встреча происходит в то время, когда Трампу все еще не удается достичь договоренности с российским президентом по урегулированию войны в Украине.

Во время саммита 1 сентября Си и Путин раскритиковали западные правительства: президент Китая осудил «хулиганское поведение» некоторых стран (прозрачный намек на США), тогда как российский диктатор оправдывал свою войну против Украины и возложил ответственность за нее на Запад.

2 сентября Си и Путин встретились в Зале народного собрания в Пекине.

К слову, нынешний четырехдневный визит Путина в Китай, который происходит всего через две недели после его встречи с Трампом, является сознательной демонстрацией близости между Москвой и Пекином, пишет Sky News. По словам корреспондента Айвора Беннета, этот визит призван противодействовать попыткам США ослабить их отношения и побудить Россию к завершению войны в Украине. Однако насыщенная программа Путина в Китае подчеркивает, что его связи с Пекином сильнее, чем когда-либо прежде.