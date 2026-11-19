Путин, Си и Трамп. / © Associated Press

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В городе Шэньчжэнь проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как Китай в этом году организовал встречи лидеров, демонстрирует негласную дипломатическую иерархию Пекина и то, какое место в ней отводят иностранным гостям.

Об этом говорится в материале Bloomberg .

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В Китае дипломатические жесты имеют особое значение. Каждая деталь официальных церемоний тщательно продумана и имеет символическую нагрузку. То, как встречали президента США Дональда Трампа, диктатора РФ Владимира Путина, премьер-министра Японии Санаэ Такаити и президент Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, очень показательно.

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Си лично встретил Трампа

Си Цзиньпин нарушил почти полвековую дипломатическую традицию, лично встретив президента Дональда Трампа в местном аэропорту, прямо у подножия самолета Air Force One. Объясняя этот жест, китайский лидер подчеркнул, что его страна придерживается традиций вежливости и взаимности.

Си встреч Трампа в аэропорту. / © Getty Images

Кроме того, во время встречи над аэропортом пролетели военные истребители, оставляя в небе разноцветные дымовые шлейфы. Дети дарили гостям цветы, а толпа приветствовала американского лидера возгласами «Добро пожаловать!».

Особое внимание привлекли Трамп и Си Цзиньпин, которые во время встречи коротко обнялись, коснувшись щеками. Такие проявления близости нетипичны для китайского лидера, хотя на этот раз инициатором объятий стал более подверженный физическим жестам приветствие президент США.

Путина встретил руководитель аппарата Си

"Фюрера" Российской Федерации Владимира Путина встретили несколько скромнее, чем Дональда Трампа. Впрочем, прием все же оказался более торжественным, чем во время его предыдущих визитов в Китай. На аэродроме его приветствовали местные танцовщики с флагами России и Китая.

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Встречать диктатора на аэродроме отправили Цай Ци — один из наиболее влиятельных чиновников КНР. Он занимает пятое место в политической иерархии страны и возглавляет аппарат Си. Ранее Путина встречал министр иностранных дел Китая Ван И, также входящий в Политбюро ЦК Компартии КНР.

Путин в аэропорту Шэньчжэня. / © Associated Press

Премьер Японии встретила эксдипломатка

Премьер Японии Санаэ Такаити встречали значительно прохладнее. На аэродроме ее ждала бывшая китайская дипломатка Чжан Циюэ. Во время приема на аэродроме не заметили детей, которые радостно приветствовали других иностранных лидеров во время их приезда.

Экономист Bloomberg Нил Томас отмечает, что китайская сторона очень тщательно придерживается дипломатического протокола, а решение о том, кто именно будет встречать иностранных лидеров на аэродроме, принимают вполне сознательно. Встреча Такаичи демонстрирует, что Япония по-прежнему остается в дипломатической немилости.

Причиной обострения отношений стало заявление Такаичи в японском парламенте. В прошлом году она заявила, что нападение Китая на Тайвань может представлять угрозу самому существованию Японии. Пекин потребовал от японского премьера отозвать заявление.

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Встреча других лидеров

Даже президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, чья страна неоднократно вступала в конфликты с Китаем из-за территориальных споров в Южнокитайском море, встретили более приветливо.

На аэродроме Маркоса-младшего встречали представители власти провинции Гуандун. Для него устроили традиционную церемонию с участием почетного караула и подростков с приветствовавшими президента цветами.

Такой же уровень приема организовали для премьер-министра Канады Марка Карни, президентки Мексики Клаудии Шейнбаум и президента Индонезии Прабово Субианто.

Напомним, в Китае проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сегодня запланированы трехсторонние переговоры Трампа, Си и Путина – это первая в истории личная встреча американского, китайского и российского президентов. Организовать встречу на троих на саммите АТЭС — это идея Путина, мечтающего «Ялтой-2».

Дата публикации 14:17, 18.11.26 Количество просмотров 567 Первая встреча Си, Трампа и Путин

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