Лидер Китая Си Цзиньпин в своем стремлении противостоять США и "глобальному мировому порядку" находит вдохновение в романе российского писателя Николая Чернышевского "Что делать?".

Об этом в своей колонке New York Times пишут эксперты по геополитике Джон Гарно и Сэм Четвин.

На недавнем саммите БРИКС Си сослался на роман "Что делать?" 1863 года, который "восхваляет революционную борьбу и вдохновлял Владимира Ленина".

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"Российский писатель Чернышевский в романе "Что делать?" изображает героя с исключительно твердой волей и решительностью в достижении своих целей. Такая сила духа нам очень нужна сегодня. Чем труднее время, тем больше необходимо вести настойчивую борьбу, проявляя непреклонную волю, авангардную смелость и способность реагировать на изменения", – заявил во время своего выступления лидер Китая, приводя пример одного из героев романа – революционера Рахметова.

Авторы статьи считают, что это сигнализирует о намерении Си сплотить мир, который развивается, для усиленной борьбы против американской мощи.

Отмечается, что китайский лидер часто полагается на исторические и литературные российские традиции, чтобы выразить свое желание подорвать западную идею и институты.

Радикальный роман Чернышевского позволяет заглянуть в тип мышления Си. Привлекательность книги для политика заключается в ее герое, Рахметове.

"Внук княжеской семьи, Рахметов в 16 лет восстает против своего властного отца, укрепляет тело тяжелым физическим трудом и переезжает в Санкт-Петербург, где его вербуют в подпольную группу и превращают в "неординарного человека" — абсолютного революционера", — передают содержание романа авторы колонки.

По мнению экспертов, эта книга вдохновила радикальных революционеров как в России, так и в Китае. Си признавался, что прочитал роман еще в молодости и пытался следовать аскетическим практикам Рахметова для "закалки воли": он принимал холодный душ, спал без матраца и делал упражнения на морозе.

Президент России Владимир Путин планировал подарить лидеру Китая на день рождения в июне старую копию книги Чернышевского. А еще российский диктатор организовал саммит БРИКС в Татарстане – на родине предков Рахметова. Кроме того, в октябре Путин и Си провели встречу в Казанском Кремле, расположенном в конце бывшей Чернышевской дороги.

Эксперты отметили, что сейчас лидер Китая примеряет на себя мантию Рахметова – выдающегося человека, агента истории – и верит, что его железная воля и дальновидное руководство избавят мир от американской турбулентности.

К слову, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной считает, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа на первом месте будет вопрос противостояния с Китаем, а не урегулирование войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке.

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