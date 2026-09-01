Си встретился с Путиным на саммите ШОС: лидер Китая сделал громкое заявление о РФ и войне в Украине

Президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин 31 августа провели переговоры в Кыргызстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В последний раз они встречались в мае.

Об этом сообщает The Japan Times.

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Переговорили Си и Путина: о чем говорили

Путин и Си используют саммит ШОС для продвижения своего видения многополярного мира и представления единого фронта против Запада.

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Си Цзиньпин заявил Путину, что рад видеть его, и отметил укрепление российско-китайских отношений. По его словам, связи между двумя странами стали «крепче», а их перспективы «будут еще ярче».

В то же время, китайский лидер отметил, что уровень «неопределенности и непредсказуемости» в международном порядке заметно вырос.

Путин со своей стороны заявил Си Цзиньпину, что российско-китайское сотрудничество «успешно развивается на всех фронтах».

В Кремле прокомментировали встречи Путина и Си. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что они лишь «вскользь» обсуждали войну в Украине.

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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — что это за саммит

В издании подчеркивают, что ШОС исторически сосредотачивалась на экономических вопросах, но в последние годы под руководством Москвы и Пекина сменила курс.

Кроме 10 членов, теперь у нее 15 так называемых «партнеров диалога», включая Турцию, Саудовскую Аравию и Катар. Также у него есть две страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Иран присоединился к блоку только в 2023 году.

Этот саммит проходит в то время, когда некоторые члены ШОС находятся в разгаре настоящих войн — конфликтов между Украиной и Ираном — или торговых войн, из-за введения США тарифов на китайские и индийские товары.

Саммит ШОС в Кыргызстане — последние новости

Напомним, 31 августа в Кыргызстане начался двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для участия в саммите регионального блока, который отмечает свое 25-летие, прибыли лидер Ирана Масуд Пезешкиан, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Индии Нарендра Моди и президент Пакистана Шехбаз Шариф.

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По информации росСМИ, Эрдоган в ходе ШОС планирует встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время переговоров турецкий лидер снова заявит о готовности Анкары быть посредником в переговорах по Украине.

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