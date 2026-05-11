Сибига едет в Брюссель на встречу с представителями ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 11 мая совершит рабочий визит в Брюссель.

Об этом идет речь в сообщении МИД Украины.

В рамках поездки глава МИД примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, где будут обсуждаться усиление давления на Россию, поддержку Украины и вопросы евроинтеграции, в частности, ускорение вступления Украины в ЕС и открытие переговорных кластеров.

Реклама

Также Сибига проведет ряд двусторонних встреч с европейскими партнерами и подпишет соответствующие документы.

Отдельно запланированный визит в штаб-квартиру НАТО, где он встретится с генеральным секретарем Марком Рютте. Стороны будут говорить об усилении обороноспособности Украины, противодействии российским угрозам и продвижении мирного процесса.

Ключевым событием станет участие министра в заседании Международной коалиции по возвращению украинских детей, организованном Украиной, ЕС и Канадой. Будут обсуждаться механизмы возвращения детей, которых Россия незаконно депортировала или принудительно переместила, их реабилитацию и международное давление на Россию.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская РЭБ намеренно отклоняла украинские дроны от целей в сторону стран Балтии.

Реклама

Мы ранее информировали, что в правительстве Германии скептически отнеслись к предложению диктатора Путина сделать эксканцлера ФРГ Герхарда Шредера переговорщиком по миру в Украине от европейской стороны.

Новости партнеров