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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Сибига эмоционально отреагировал на удар по Киеву и назвал Путина "трусом"

Глава МИД снова призвал партнеров усилить давление на РФ и разблокировать пакет санкций.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на массированный российский удар по Киеву в ночь на 19 июля.

Свое заявление он опубликовал в соцсети.

«Трус в Москве, который боится встретиться с президентом Зеленским, чтобы прекратить войну, продолжает вести войну против гражданских. Мы призываем к ответным и решительным действиям. Нам нужно сокрушительное давление на Москву, чтобы прекратить этот террор», — отметил Сибига.

Сибига подчеркнул, что мир не должен делать пауз в давлении на Кремль. Он призвал Европейский Союз немедленно разблокировать 21 пакет санкций, а союзников Украины без задержек выполнить договоренности по поставке дополнительных средств противовоздушной обороны, в частности перехватчиков баллистических ракет.

Атака по Украине 19 июля — что известно

В ночь на 19 июля российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, выпустив 166 целей. ПВО обезвредила 126 целей, среди которых 18 ракет и 108 дронов.

Под основным ударом находился Киев — там погиб один человек, еще 15 — пострадали. В столице зафиксированы разрушения и пожары сразу в пяти районах. Службы продолжают устранять последствия ударов.

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Дата публикации
Количество просмотров
307
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