Сибига может встретиться с Лавровым, но речь идет не о переговорах: что известно

Глава МИД России был приглашен на Мальту для участия в заседании Совета министров ОБСЕ.

В ходе очередного заседания Совета министров ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), которое состоится 4-5 декабря на Мальте, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига может встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

О рабочем визите Сибиги на Мальту сообщила пресс-служба МИД.

"4-5 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига нанесет визит в Республику Мальта для участия в 31-м ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Глава МИД выступит на пленарной сессии министерского заседания ОБСЕ и проведет ряд двусторонних переговоров с коллегами из стран-партнеров Украины", – говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что ключевыми темами выступления и переговоров будут война Россия против Украины, ее последствия для Европы и мира, а также "достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира".

В то же время, европейская служба "Радио Свобода" сообщила, что на Мальту также может приехать российский министр иностранных дел, что станет его первым визитом в Евросоюз после начала полномасштабной войны России против Украины.

Визит Лаврова может состояться, несмотря на действующие санкции и запрет на въезд, которые могут временно отменить.

Впрочем, России не позволят устанавливать свои правила на средиземноморском острове. Помня прошлогодний визит Лаврова в Македонию в сопровождении 90 человек, Мальта ограничила национальные делегации шестью людьми. И хотя Лавров получил приглашение на обед, на тематический ужин, посвященный обсуждению российской агрессии, его не пустят.

О личной встрече Сибиги и Лаврова на полях ОБСЕ не сообщали ни официальные источники, ни СМИ. Также неизвестно, останется ли в зале заседаний украинская делегация во время ожидаемого выступления Лаврова.

Напомним, постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя отметился "разоблачительным" заявлением о расселении "бандеровцев" в русскоязычных регионах Украины. По словам Небензи, он получил информацию от местных жителей неназванного населенного пункта.

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