Сибига намекнул на гибридную атаку: что стоит за взрывом на польской железной дороге

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с Польшей после инцидента на железной дороге, который польские власти рассматривают как возможную диверсию.

Об этом он написал в соцсетях, комментируя взрыв на участке Варшава-Люблин.

"Наша солидарность с дружеской Польшей после акта саботажа на польских железных дорогах. Надеемся, что расследование даст четкие ответы, и мы также готовы оказать помощь, если нас об этом попросят.

Это могла быть еще одна гибридная атака со стороны России — для проверки реакции. Если это так, она должна быть сильной", — отметил Сибига.

Что известно об инциденте

В Польше, на железнодорожном участке вблизи села Жичин (Мазовецкое воеводство), сработало взрывное устройство, которое повредило пути и остановило движение на важном транспортном сообщении Варшава-Люблин.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не исключает диверсию, однако местная полиция призывает не делать преждевременных выводов и ждать результатов расследования.