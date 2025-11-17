- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
Сибига намекнул на гибридную атаку: что стоит за взрывом на польской железной дороге
Что известно об инциденте и реакции Варшавы — читайте в нашей новости.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с Польшей после инцидента на железной дороге, который польские власти рассматривают как возможную диверсию.
Об этом он написал в соцсетях, комментируя взрыв на участке Варшава-Люблин.
"Наша солидарность с дружеской Польшей после акта саботажа на польских железных дорогах. Надеемся, что расследование даст четкие ответы, и мы также готовы оказать помощь, если нас об этом попросят.
Это могла быть еще одна гибридная атака со стороны России — для проверки реакции. Если это так, она должна быть сильной", — отметил Сибига.
Что известно об инциденте
В Польше, на железнодорожном участке вблизи села Жичин (Мазовецкое воеводство), сработало взрывное устройство, которое повредило пути и остановило движение на важном транспортном сообщении Варшава-Люблин.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не исключает диверсию, однако местная полиция призывает не делать преждевременных выводов и ждать результатов расследования.