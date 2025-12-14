Сибига назвал Орбана "замороженным российским активом"

Виктор Орбан и Владимир Путин / © Associated Press

Глава украинского МИД Андрей Сибига иронично отреагировал на истерические заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал попытку использования Евросоюзом замороженных российских активов «чрезвычайно необычным и опасным делом».

Украинский министр перепостил в сети Х заявление венгерского премьера, в котором он, в частности, сравнивает использование замороженных российских активов в Европе с «объявлением войны».

«Самый ценный замороженный актив России в Европе», — прокомментировал заявления Орбана Андрей Сибига.

Как сообщалось ранее, Виктор Орбан заявлял, что Венгрия будет выступать против любых попыток ЕС обойти его страну в получении доступа к замороженным российским активам.

«Я еду в Брюссель бороться с тем фактом, что они тянутся к российским активам, минуя Венгрию. Это объявление войны. Я никогда не видел ничего подобного, когда теряются активы на сумму 200-300 миллиардов евро без всяких последствий», — отметил венгерский премьер, который нескрываемо пытается поддерживать дружеские отношения с Кремлем.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается привезти на саммит ЕС более 1,6 млн анкет с антиукраинского «референдума», в которых венгры якобы отвергли поддержку Украины.