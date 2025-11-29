- Дата публикации
Сибига назвал политика, из которого Путин сделал соучастника террора - и это не Ким Чен Ын
Сибига отмечает, что российский диктатор хочет любой ценой продолжить начатую в Украине войну.
Российская Федерация ночью снова массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Примечательно, что Москва делает это в тот момент, когда все обсуждают пункты мирных планов.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в Сети Х.
"Россия продолжает воплощать свой "военный план" из двух пунктов: убивать и уничтожать", - подчеркнул он.
Дипломат акцентировал на том, что Путин "вновь использовал Виктора Орбана как соучастника своего террора". Сибига провел параллель с ударом по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года. Тогда венгерский премьер также находился в Москве с визитом.
"На этот раз массированное нападение России на столицу Украины сразу после визита Орбана и пустых слов о "мире". Путин просто использует таких политиков как актеров в своем кровавом спектакле", - заявил Сибига.
По его словам, кремлевский фюрер хочет продолжить войну, которую он не может выиграть и отказывается заканчивать, любой ценой. Сибига призвал к дополнительной поддержке обороны Украины, введению дополнительных санкций против России и принятию решения о полном использовании замороженных российских активов.
"Сила, единство и давление на Москву остаются важными для продвижения мирных усилий и принуждения России к прекращению войны", - добавил глава МИД.
Напомним, во время последней массированной атаки российская армия атаковала Киевскую область. В частности, ночью и с утра столица находилась под массированным ударом. Сначала город атаковали дроны, а затем россияне запустили ракеты. В частности, баллистические. Кроме того, Киев могли атаковать реактивные БПЛА.
В двух районах Киева погибли люди. Известно о двух жертвах атаки. Кроме того, около 40 человек получили травмы.