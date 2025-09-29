Сибига назвал причину, почему Путин решил атаковать ракетой здание правительства в Киеве

Атака РФ на Кабмин. / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин решил, что преодолел международную изоляцию. Это побудило его впервые атаковать здание Кабмина в Киеве и нарушить воздушное пространство ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Да, он (Путин - Ред.) провоцирует. Это элементы гибридной войны, которые мы уже видели в Крыму", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина ожидает решительных шагов партнеров, чтобы иметь возможность покупать оружие в Америке и Европе. В частности, заморозка активов РФ. Это будет действенным инструментом и сильным ответом на эскалацию России, заявил министр.

Сибига назвал "неприемлемым и несерьезным" предложение Кремля провести переговоры лидера Украины Владимир Зеленского и "фюрера" РФ Владимира Путина в Москве. По его словам, Киев готов ко встрече, но не на территории РФ.

Напомним, ночью против 7 сентября во время массированной атаки россияне попали в здание Кабмина. Были повреждены крыша и верхние этажи, возник пожар. Источники Defense Express сообщили, что в правительственное здание попала крылатая ракета 9М727 комплекса «Искандер-К», но ее боевая часть, вес которой 450 кг, не взорвалась.