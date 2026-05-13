Сибига назвал принципиальное условие Украины, без которого мирное урегулирование невозможно

Украина считает принципиальным условием для возможного заключения мирного соглашения с Россией отсутствие каких-либо территориальных уступок в отношении нынешней линии фронта.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил во время дискуссии на конференции PISM Strategic Ark, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, каким украинское общество видит приемлемый мир, глава МИД подчеркнул, что речь идет прежде всего о справедливости и долгосрочной безопасности.

«Украина не примет никакой формулы, никакой инициативы, где речь идет об уступках нашей территориальной целостности и суверенитете», — подчеркнул Сибига.

По его словам, позиция Киева заключается в сохранении нынешних позиций с последующим достижением устойчивого прекращения огня.

Министр отметил, что именно такой подход может открыть путь к более широким мирным переговорам.

Участие в дискуссии также принимал глава МИД Польши Радослав Сикорский, поддержавший позицию украинской стороны.

По его мнению, завершение войны станет возможным только тогда, когда российское руководство осознает невозможность обновления Российской империи.

Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас договориться о мирном соглашении с Россией невозможно, поэтому боевые действия будут продолжаться.

Мы ранее информировали, что в ЕС начали работу над планом по возможным переговорам с Россией, и этот процесс должен стартовать не с компромиссов, а с конкретных требований к Кремлю.

