Сибига назвал сроки, когда Украина хочет завершить полномасштабную войну

Украина хочет безусловного прекращения огня. Киев верит, что закончить полномасштабную войну, начатую РФ, можно в нынешнем году.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в эфире Firstpost, сообщает " РБК.Украина".

По словам министра, Украина готова сопротивляться, если Кремль не примет предложение о 30-дневном перемирии. Между тем, Киев, отмечает Сибига, верит в завершение полномасштабной войны 2025-го. Глава МИДа называет возможный режим тишины большим шагом вперед к установлению мира.

"Мы верим, что война закончится в этом году. Мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель — достичь справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира. Украина поддерживает предложение США о прекращении огня — временное прекращение огня. этот мир ближе", — заявил министр иностранных дел.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио делал мощное заявление о приближении к миру. По его словам, переговорный процесс по завершению российской войны против Украины приблизил стороны к миру. Впрочем, нужно еще много усилий, чтобы добиться мирного соглашения.

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