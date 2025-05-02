Сибига назвал условия Кремля, на которые никогда не пойдет Украина

Андрей Сибига. / © Associated Press

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Россия или какая-либо другая страна не имеет права вето на выбор Украины по вступлению в НАТО или других союзов.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время часа вопросов правительству в парламенте.

По его словам, Киев не воспринимает каких-либо ограничений суверенитета страны, внутренней и внешней политики. В частности, по выбору союзов и альянсов.

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"Да, мы можем не иметь сейчас консенсуса относительно членства страны в НАТО, но и дальше будем активно работать для его достижения. Однако Россия, как и ни одна другая страна, нет и не будет иметь права вето на наш выбор", - заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что Украина готова безусловно прекращать огонь - чего не скажешь о Москве, стремящейся воевать дальше. Вместе с тем Киев "не пойдет на так называемый мир любой ценой".

"Принципиальные позиции страны по условиям мира остаются четкими и неизменными. Во-первых, мы не пойдем на признание каких-либо временно оккупированных территорий российскими. Во-вторых, мы не согласимся на какие-либо ограничения по структуре численности и других характеристик Сил обороны Украины, ограничения оборонной промышленности, военной помощи союзников или присутствия союзников".

Напомним, РФ против вступления Украины в НАТО. На днях российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что их позиция по мирному урегулированию войны в Украине хорошо известна.

Президент США Дональд Трамп также обвинил Киев в развязывании войны. Мол, это произошло, "когда начали говорить о вступлении в НАТО".

Дата публикации 21:32, 25.04.25 Количество просмотров 183 План предательства! США и Россия «раздерибанили» Украину?! Хотят забрать не только Крым!