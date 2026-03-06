Сибига о задержании украинцев в Венгрии: МИД готовит зеркальный ответ

Глава МИД Андрей Сибига / © Associated Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на безосновательное задержание украинских инкассаторов в Будапеште. Он назвал действия венгерских властей государственным рэкетом и актом похищения, пообещав решительный ответ.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

Отсутствие доступа и неизвестное местонахождение

По словам чиновника, украинские консулы до сих пор не были допущены к встрече с задержанными гражданами. Венгерская сторона полностью обрезала контакты, лишила украинцев средств связи и удерживает их в неизвестном месте. Украина считает это грубым нарушением и требует безотлагательного увольнения как самих граждан, так и конвоя с ценным грузом.

Что касается информации в медиа о якобы депортации пятерых украинцев, министр отметил, что пока МИД не может ее официально подтвердить, поскольку у украинских дипломатов нет никакого доступа к задержанным.

«Мы считаем, что это акт государственного рэкета и терроризма. Недопустим. Мы будем действовать зеркально. Это недопустимое поведение, это безответственное поведение, это провокационное поведение», - подчеркнул Андрей Сибига.

"Русский почерк" и реакция союзников

Министр заверил, что Украина не допустит унижения своих граждан и будет отвечать на подобные действия зеркально, но исключительно в рамках международного права. Он также отметил, что четко усматривает в этом инциденте «российский почерк». Сибига напомнил о недавних поездках представителей венгерских властей в Москву и подчеркнул, что текущие события являются цепочкой определенных провокаций, и их следует ожидать и дальше.

Для разрешения ситуации и информирования партнеров в Министерстве иностранных дел была организована встреча с послами стран Европейского Союза и США. Во время нее представители банковской системы Украины предоставляют иностранным дипломатам подробную информацию о безосновательном задержании конвоя.

Глава МИД выразил глубокое возмущение тем фактом, что страна, являющаяся членом ЕС и НАТО, злоупотребляет своим статусом и фактически берет в заложники украинцев на территории Европейского Союза.

Напомним, эксперт объяснил политическую игру Будапешта , назвав ее пиаром Виктора Орбана. По мнению Вячеслава Лихачева, задержание семи инкассаторов «Сбербанка» в Венгрии уже приобретает признаки политического шантажа, а обострение отношений с Киевом является частью предвыборной стратегии венгерского премьера.