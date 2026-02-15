Сибига обсудил с Каллас мир, санкции против РФ и вступление Украины в ЕС

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, в ходе которой стороны сосредоточились на мирных усилиях, усилении санкций против России и евроинтеграции Украины.

Об этом глава МИД сообщил по итогам переговоров.

По словам Сибиги, первой темой стали мирные инициативы и возможности ускорения их реализации с участием США и Европейского союза. Отдельно стороны обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию. Речь идет, в частности, о скорейшем принятии 20-го пакета санкций ЕС, запрете на предоставление морских услуг для российского «теневого флота» и запрете на въезд для лиц, причастных к агрессии против Украины.

Сибига и Каллас уделили внимание вопросу членства Украины в ЕС как одной из ключевых гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Министр подчеркнул, что Киев готов как можно быстрее выполнить необходимые для вступления обязательства.

Сибига поблагодарил Каллас за личную вовлеченность и поддержку, а также Евросоюз — за помощь Украине, особенно во время сложного зимнего периода.

Кроме того, стороны скоординировали шаги в преддверии годовщины полномасштабного вторжения РФ и обсудили предстоящие контакты и мероприятия.

Напомним, Киев совместно с западными союзниками разработал четырехступенчатую систему гарантий безопасности . Она включает мощные Вооруженные силы, создание так называемой «коалиции желающих» для непосредственной защиты, наращивание совместного производства оружия и финальный аккорд — полноправное членство в Европейском Союзе.