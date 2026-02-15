- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 11
- Время на прочтение
- 2 мин
Сибига обсудил с Каллас мир, санкции против РФ и вступление Украины в ЕС
Глава МИД Андрей Сибига сообщил о встрече с Каей Каллас, в ходе которой обсудили мирные усилия, новые санкции против РФ и продвижение Украины в ЕС.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, в ходе которой стороны сосредоточились на мирных усилиях, усилении санкций против России и евроинтеграции Украины.
Об этом глава МИД сообщил по итогам переговоров.
По словам Сибиги, первой темой стали мирные инициативы и возможности ускорения их реализации с участием США и Европейского союза. Отдельно стороны обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию. Речь идет, в частности, о скорейшем принятии 20-го пакета санкций ЕС, запрете на предоставление морских услуг для российского «теневого флота» и запрете на въезд для лиц, причастных к агрессии против Украины.
Сибига и Каллас уделили внимание вопросу членства Украины в ЕС как одной из ключевых гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Министр подчеркнул, что Киев готов как можно быстрее выполнить необходимые для вступления обязательства.
Сибига поблагодарил Каллас за личную вовлеченность и поддержку, а также Евросоюз — за помощь Украине, особенно во время сложного зимнего периода.
Кроме того, стороны скоординировали шаги в преддверии годовщины полномасштабного вторжения РФ и обсудили предстоящие контакты и мероприятия.
Напомним, Киев совместно с западными союзниками разработал четырехступенчатую систему гарантий безопасности . Она включает мощные Вооруженные силы, создание так называемой «коалиции желающих» для непосредственной защиты, наращивание совместного производства оружия и финальный аккорд — полноправное членство в Европейском Союзе.