Сибига обсудил с Конгрессом США усиление оборонного сотрудничества

Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

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Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с представителями Палаты представителей США. Основной темой переговоров стало усиление оборонного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами, а также дальнейшие шаги по сдерживанию российской агрессии.

Об этом Сибига сообщил в сети X.

По его словам, он проинформировал американских партнеров о нарастании российского террора, направленного, в частности, против гражданского населения. Украинская сторона подтвердила приверженность достижению справедливого мира.

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Сибига подчеркнул, что Россия полностью исключает мирные инициативы Украины и отвечает на них новыми волнами авиаударов. В этой связи он подчеркнул важность укрепления системы противовоздушной обороны Украины.

Также на встрече обсуждалась необходимость введения новых жестких санкций против РФ. По словам Сибиги, главная цель санкций — лишить Россию ресурсов для ведения войны.

Отдельно представитель ОП поблагодарил Конгресс США и обеих партий за стабильную и мощную поддержку Украины в противодействии российской агрессии.

Он также отметил положительные сигналы со стороны американского Конгресса о готовности к дальнейшему расширению оборонного сотрудничества. Украина, как заявил Сибига, готова делиться своими знаниями и технологиями с партнерами.

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В заключение он подчеркнул, что стратегическое партнерство между Украиной и США имеет ключевое значение для гарантирования мира и стабильности во всем трансатлантическом пространстве.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выделения новой военной помощи Киеву на сотни миллионов долларов.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп впервые по возвращении в должность пришлет оружие Украине в соответствии с президентскими полномочиями, которые часто использовал его предшественник Джо Байден.