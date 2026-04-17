ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
234
Время на прочтение
1 мин

Сибига объяснил, какие перспективы для Украины открывает провал Орбана на выборах

Глава МИД считает, что Украина и Венгрия заслуживают быть хорошими соседями.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии и выразил надежду на сотрудничество с новыми властями страны.

Об этом сообщает МИД.

«После лет провокаций со стороны режима Орбана мы получили шанс ускорить наш европейский путь, официально открыть 6 кластеров, разблокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов и усилить 20-й пакет санкций против РФ», — сказал он.

Сибига также отметил, что Украина передала венгерским партнерам сигнал о готовности к контактам на самом высоком уровне.

«Провал антиукраинской риторики во время выборов в Венгрии стал сигналом для подобных политических сил в других странах, что такая риторика не работает», — добавил он.

Выборы в Венгрии — последние новости

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,32% голосов на выборах в Венгрии лидирует «Тиса». Партия Петера Мадьяра должна получить 138 мест в парламенте, «Фидес» — 55 мест, «Наша родина» — 6.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что признает поражение своей партии и поздравил своего соперника Петера Мадьяра с победой.

Лидер партии «Тиса» объявил о развороте внешней политики Венгрии. Основным приоритетом Мадьяра и его политсилы станет возобновление доверия внутри ключевых международных блоков. Он планирует отойти от политики «балансировки», которую годами проводил Виктор Орбан.

На фоне выборов Украина упразднила рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.

Дата публикации
Количество просмотров
234
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie