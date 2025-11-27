Сибига объяснил, почему Зеленский и Трамп должны встретиться лично

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Associated Press

Украина заинтересована во встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Есть "чувствительные вопросы", которые могут обсудить только лидеры стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время брифинга.

По его словам, Украина ожидает конкретных результатов в мирном процессе, чтобы "происходил прогресс".

"Для Украины чрезвычайно важно достижение перемирия. Безусловно, сейчас все усилия переговорной команды, все дипломатические усилия направлены на обеспечение этого мирного процесса", - подчеркнул глава МИД.

Украинская команда находится в постоянном контакте с американской стороной. Министр подчеркнул, что, в частности, усилия американского президента Трампа направлены на окончание войны, которую начала Россия. Также Сибига выразил надежду на новый раунд переговоров.

"В ближайшее время, наверное, следует ожидать будущих или очередных контактов для обсуждения конкретных шагов, каким образом приблизить справедливый мир для Украины", - добавил руководитель Министерства иностранных дел.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал, что встретится с Владимиром Зеленским, но только тогда, когда соглашение о прекращении войны будет окончательным.

Отметим, что в Белом доме говорят, что встреча между президентами США и Украины пока не стоит в графике. Якобы пока нет согласованных дат или официальных договоренностей о возможных переговорах между Трампом и Зеленским.