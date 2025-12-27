- Дата публикации
Сибига объяснил, зачем россияне сегодня ударили по Украине
Глава МИД считает, что массированная атака, которую устроили оккупанты, связана со встречей в США двух президентов.
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал атаку по Украине 27 декабря, указав на обстрел накануне переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Об этом он написал в соцсети Х.
«Путин намеренно приказал осуществить массированную бомбардировку жилых районов и критически важной инфраструктуры Киева именно тогда, когда лидеры Украины и США готовятся к встрече и содействию миру», — отметил министр.
«Путин должен понять, что дальнейший отказ от мира дорого обойдется ему и его режиму. У Соединенных Штатов, Европы и других партнеров есть необходимые рычаги для увеличения этой цены — как для российской экономики, так и для потерь на поле боя. России придется столкнуться с резким увеличением и того, и другого», — добавил он.
Что известно об атаке по Киеву и области
Россияне с ночи до утра 27 декабря запустили по Украине почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе «Кинжалы». Основной целью был Киев.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
В столице уже известно о 28 пострадавших, двое из них — дети. 13 человек — в больницах. Один человек погиб.
Во многих районах повреждены дома. Утром в городе ввели аварийные отключения света. Без тепла остались более 2600 домов, 187 детских садов, 138 школ и 22 учреждения социальной сферы. Также на левом берегу снизили давление воды.
В Киевской области погиб человек.