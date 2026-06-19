Сибига отказался от польского ордена из-за решения Навроцкого: подробности заявления

Андрей Сибига / © Владимир Зеленский

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига официально заявил, что возвращает Республике Польша ее высокую государственную награду – Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей».

Об этом он написал в Facebook .

По словам Сибиги, такой шаг со стороны польского руководства абсолютно неоправдан и бьет прежде всего по двусторонним отношениям стран-соседей. От подобного политического обострения извлекает выгоду только страна-агрессорка.

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«Решение лишить президента Украины ордена Белого орла – это стратегическая ошибка Президента Польши, от которой выиграет только Москва. Нам жаль, что эмоции возобладали в Варшаве и заставили идти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в сторону даже не Президента Зеленского, а прежде всего Украинского государства», — подчеркнул министр иностранных дел Украины.

На фоне эскалации ситуации глава украинского МИД принял решение отказаться от своей польской государственной награды – Командорского креста со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей», которую он получил в октябре 2022 года. Дипломат подчеркнул, что в этой ситуации принципы и взаимное уважение важнее знаков отличия.

«На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять предоставленную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша. Вскоре верну его в Польшу. Дело не в орденах, а в отношении. Мы всегда выступали за подход взаимного уважения, даже когда речь идет о сложных и проблемных темах. А это предполагает, что мы уважаем решение друг друга даже тогда, когда не соглашаемся с ними. „Соглашаемся не соглашаться“, как говорят», — отметил Сибига.

В МИД напоминают, что Украина никогда не стремилась к этому конфликту и в течение последнего полутора лет активно работала над деполитизацией сложных исторических вопросов. Киев сделал немало шагов навстречу Варшаве, в частности разблокировал поисково-эксгумационные работы. В настоящее время такие исследования по запросу польской стороны продолжаются в Гуте-Пеняцкой.

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Несмотря на это, польская сторона решила эскалировать ситуацию до неадекватного уровня, что является контрпродуктивным для обоих народов. Однако Сибига четко дал понять: давить на Украину в вопросах национальной памяти никому не разрешат.

«Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю. Надеемся, что впоследствии холодный ум возобладает и наши польские друзья вернутся к равноправному диалогу, который отвечает союзническим отношениям между нашими странами на фоне противодействия общему врагу в Москве», — подытожил чиновник.

Скандал Украины и Польши из-за УПА — последние новости

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды страны. Решение было принято по согласию Зеленского на присвоение одной из частей ВСУ названия «Героев УПА».

Навроцкий подчеркнул, что этот шаг не означает изменения стратегии поддержки Украины в войне с Россией, но сигнал о недопустимости прославления тех, кто, по мнению поляков, причастен к убийствам польских мирных жителей.

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Такое решение спровоцировали громкий дипломатический скандал. Пока польская сторона выжидает смены позиции Киева, украинцы в соцсетях бурно реагируют на такой шантаж и призывают власти не подвергаться давлению.

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