Сибига отрицал причастность Украины к покушению на генерала ГРУ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не имеет никакого отношения к покушению на первого заместителя начальника ГРУ Генерального штаба РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Об этом он сказал в комментарии Reuters.

Как отмечает агентство, со стороны Москвы прозвучали обвинения в адрес Украины. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что за покушением на генерала Алексеева якобы стоит Киев.

По версии Лаврова, целью такого нападения является якобы саботаж мирных переговоров.

В то же время глава МИД Украины в комментарии Reuters категорически отверг эти утверждения.

Сибига подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту и не имеет отношения к нападению на представителя российского военного командования.

Ранее сообщалось, что в Москве стреляли в генерал-лейтенанта Министерства обороны России Владимира Алексеева.

Мы ранее информировали, что подстреленный в Москве генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев в мае 2022 выступал главным представителем врага на переговорах в Мариуполе во время организованного выхода гарнизона с территории завода «Азовсталь».