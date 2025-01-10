Сибига ответил на заявление Туска о первых эксгумациях жертв Волынской трагедии

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Украина и Польша уважают друг друга.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о решении относительно первых эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Вечером в пятницу, 10 января, он опубликовал соответствующее сообщение на платформе Х на польском языке.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Украина и Польша уважают друг друга и "вместе защищаются от российского империализма".

"Каждый решенный двусторонний вопрос – это удар по Москве", — подчеркнул он.

Андрей Сибига отметил слаженную работу руководителей министерств культуры Украины и Польши.

“Великолепный результат рабочей группы, которую координировали министры культуры Николай Точицкий и Анна Врублевская. Надеемся на дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения”, — подытожил он.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о принятом решении относительно первых эксгумаций польских жертв Волынской трагедии.

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